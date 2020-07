Osimhen spaventa il Napoli: "Mio fratello mi ha aiutato tanto. E a lui piace il Manchester United"

Victor Osimhen e il Napoli: l'attaccante nigeriano è vicino al trasferimento in azzurro, ancora non concretizzato perché manca il suo sì. E arrivano altre parole che non tranquillizzano più di tanto i tifosi azzuri. "Mio fratello maggiore smise di giocare per aiutarci - ha raccontato a The Out of Home - era un attaccante come me. Io lo guardavo e volevo giocare assieme a lui. Ci ha aiutato tanto, per lui non è stato facile lasciare il calcio per sostenerci, ma è sempre stato il mio primo tifoso. E a lui piace il Manchester United".