Osimhen sta decidendo la partita del Dall'Ara: all'intervallo Bologna-Napoli sullo 0-1

Terminato qualche istante fa il primo tempo della sfida tra il Bologna e il Napoli, che per il momento è decisa da un colpo di testa sotto porta di Victor Osimhen: l'acquisto record del Napoli ha infatti sbloccato il match del Dall'Ara grazie alla sua seconda rete italiana, tornando così al gol dopo il primo segnato nel poker rifilato all'Atalanta. Primo tempo che sorride quasi totalmente alla squadra di Gattuso, se si eccedono gli ultimi dieci minuti nei quali si è vista una reazione del Bologna più d'orgoglio che di qualità tecnica. Per il resto, è di fatto un monologo azzurro, con i piccoletti Mertens e Insigne vicini alla rete, prima e dopo il gol segnato da Osimhen. Su assist al bacio di Lozano, senza troppi dubbi l'uomo in più trovato da Gattuso per la sua squadra: cross perfetto del messicano, migliore in campo della prima frazione in quel di Bologna, per il gol facile facile del suo centravanti. Vantaggio di un gol per la squadra campana, che adesso proverà a chiudere i conti definitivamente nella ripresa, onde evitare brutti scherzi dalla truppa di Mihajlovic.