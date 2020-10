Osimhen: "Tantissimi messaggi dai tifosi, mi sentivo del Napoli ancora prima di firmare"

Lunga intervista ai canali ufficiali del Napoli per Victor Osimhen. L'attaccante, tra i protagonisti dell'avvio di campionato degli azzurri, ha parlato a 360° tra campo e vita privata: "Ancora prima di firmare con il Napoli era come se facessi già parte della squadra. Moltissimi tifosi del Napoli mi scrivevano, mi parlavano della città... Io leggevo tutto. Mi dicevano che la città è bella, che la gente è meravigliosa. Non credo che a Napoli esistano persone razziste, non ho mai visto nulla del genere da quando sono arrivato. Vedere la passione della gente per il calcio qui a Napoli è stato fantastico. Il Napoli è la loro vita e i tifosi darebbero qualsiasi cosa pur di vedere la squadra vincere. Penso di poter ricambiare e dare loro quello che vogliono, per essere amato ancor di più".

"Voglio salutare i tifosi del Napoli e ringraziarli per avermi spinto a fare questa giusta scelta. Mi avete accolto benissimo. Prima di arrivare mi avete mandato messaggi, foto, video, mostrandomi la vostra bellissima città ancor prima che venissi qui. Penso che il 70% del lavoro per farmi venire qui lo abbiate fatto voi. Vi sono grato e spero di rendervi orgogliosi, dando tutto quello che ho, per avere il vostro sostegno".