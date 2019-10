© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il portiere azzurro David Ospina in queste ore si è aggregato alla Colombia per i prossimi impegni della nazionale. Il portiere azzurro ha parlato proprio ai media colombiani, soffermandosi sull'andamento del suo percorso con la maglia del Napoli: "Ho avuto l’opportunità di giocare qualche partita con il Napoli e adesso sono concentrato per la Nazionale e la sfida contro il Cile. Spero che continueremo ad approfittare del tempo che trascorreremo insieme per raggiungere il nostro obiettivo che è quello di arrivare in Qatar".