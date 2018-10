Ospina e Olsen: lo scetticismo è alle spalle

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Forse lo scetticismo iniziale non aveva contribuito a facilitare l’ambientamento di due portieri stranieri nel nostro campionato. Tuttavia, alla seconda sosta in campionato, tanto Ospina quanto Olsen incontrano i favori di quegli stessi tifosi che inizialmente avevano palesato qualche perplessità sull’ambientamento di entrambi alla realtà italiana. L’eredità complicata da raccogliere per entrambi, i risultati a singhiozzo di due squadre, Napoli e Roma, reduci da stagioni entusiasmanti; insomma tutti ingredienti che avevano alzato il coefficiente di difficoltà ed anche quello delle aspettative. Ma ad un mese di distanza le valutazioni sono diametralmente opposte. E così il nome di battesimo di Olsen, Robin è diventato un mood tra i sostenitori giallorossi che lo sostengono sui social network; mentre Ospina è stato paragonato a Garella dagli appassionati napoletani. Insomma, in attesa di conferme a lunga scadenza, le premesse sono più che felici.