© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

David Ospina, intervistato dall'emittente colombiana Blu Radio, ha parlato della sua situazione contrattuale. "Io sono in prestito oneroso per un anno e c'è una clausola che prevede il riscatto automatico dopo un certo numero di partite. Sto aspettando le decisioni del Napoli. Il mio futuro? Vorrei continuare a giocare in Europa anche se la possibilità di tornare in Sud America c'è sempre".