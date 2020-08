Osservatori formidabili e plusvalenze record: così il Lille è diventato un modello

vedi letture

Nove anni fa il Lille di Rudi Garcia conquistava il suo terzo titolo di campione di Francia. Un successo atteso 57 lunghi anni, ottenuto grazie alle reti di Moussa Sow e di Gervinho e a una squadra solidissima, in cui spiccava il talento di alcuni prodotti del settore giovanile (Rami, Debuchy, Cabaye e un certo Eden Hazard su tutti). Nelle stagioni successive, il Paris Saint-Germain ha dominato, lasciando solo le briciole agli avversari, ma Les Dogues sono stati capaci di restare comunque ai vertici: merito di un'attenta gestione delle risorse e al brillante lavoro svolto dagli osservatori (sotto lo sguardo vigile di Luis Campos e Franck Béria), nonostante qualche problema societario di troppo. Dopo l'addio di Michel Seydoux, il club è passato a Gerard Lopez, che si è avvalso dell'aiuto del fondo Elliott. La famiglia Singer ha salvato il Lille dal fallimento e ha riportato un po' di entusiasmo, anche se ogni anno è costretta a vendere i pezzi migliori. L'obiettivo è solo uno: creare valore mediante l'autosostenibilità.

Plusvalenza mon amour - Le cessioni di Victor Osimhen al Napoli (70 milioni) e Nicolas Pépé all'Arsenal (80) hanno fatto segnare un record per il calcio francese e per una società che comunque ha dimostrato di saper reinvestire. Pensiamo, per esempio, che l'attaccante nigeriano era arrivato un anno fa per 22 milioni, mentre Pépé era stato acquistato nel 2017 per 10 milioni. Al Milan è finito Rafael Leao (23 milioni), ingaggiato da svincolato 12 mesi prima. Un modello virtuoso, a suon di plusvalenze record, che non servirà a colmare il gap con il PSG, ma potrà garantire tanti piazzamenti e la qualificazione in Champions quasi ogni anno.