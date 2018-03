Ostacoli a parametro zero: le avversarie di Juve ed Inter

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Affari a parametro zero. Vantaggiosi, e per questo più complicati del previsto. È la stampa inglese a lanciare l’allarme nei confronti di due club italiani che sembrano aver intessuto trattative con altrettanti obiettivi di mercato destinati a svincolarsi al 30 giugno, raccontando scenari alternativi che potrebbero mettere in dubbio operazioni che parevano destinate ad una felice conclusione. La Juventus ha da tempo bloccato Emre Can, destinato a lasciare il Liverpool al termine della stagione, ma una concorrenza inattesa potrebbe mettere in dubbio la buona riuscita dell’affare. È il Bayern Monaco ad avere fatto presente al centrocampista dei Reds la propria volontà di superare la proposta bianconera, mettendo di fatto in dubbio un trasferimento che pareva concluso.

Anche in casa Inter regnava l’ottimismo per il discorso legato allo juventino Asamoah, eppure l’inserimento dato per certo Oltre Manica da parte del Chelsea potrebbe scompaginare le carte in maniera forse irrimediabile. Discriminante decisiva, ad ogni modo, sembra essere la permanenza tutt’altro che certa di Antonio Conte sulla panchina dei Blues, un aspetto che lascia spazio ad un filo di ottimismo anche in casa nerazzurra, specie dopo la delusione patita dai londinesi con la brutta eliminazione dalla Champions League.