Osvaldo su Higuain: "Sarri sa tirare fuori il meglio dal Pipita"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Presente negli studi di Sky Sport, l'ex attaccante tra le altre di Roma e Juventus, Pablo Daniel Osvaldo, ha parlato dell'ormai imminente addio di Gonzalo Higuain al Milan e alla Serie A: "Higuain avrà valutato la situazione. Non mi sembra giusto andargli addosso: lui è un campione, ma se la squadra non ti supporta, non riesci a dare il contributo che dai quando questo accade. Lui si trova bene con Sarri, che sa tirare fuori il meglio dall'attaccante argentino. Era giusto attendersi tanto da lui, la società poteva anche tentare di convincerlo a restare. Piatek? Ci sono maglie che pesano, ma molto dipende dal carattere del giocatore. Io per esempio pensavo alla partita 5 minuti prima di entrare in campo. Non sentivo la pressione. Potevo fare di più, ma nessuno me lo chiedeva ed ero contento così. Allenatori con cui mi sono trovato meglio? Conte, Zeman e Pochettino".