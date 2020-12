Ottavi di Champions, per il sorteggio c'è Stephane Chapuisat: "Il Bayern è la mia favorita"

vedi letture

Stéphane Chapuisat, ex attaccante svizzero, sarà uno dei protagonisti del sorteggio degli ottavi di Champions League. Sarà lui infatti a sorteggiare gli ottavi di finale: "Haaland è l'attaccante che mi ha colpito di più, come me ha giocato col BVB e lo vedo in grandissima crescita. Per me il Bayern Monaco è la massima favorita, ma è chiaro che possono succedere ancora tante cose. E' ancora la favorita, ma tante squadre potranno insidiare i bavaresi".