Otto anni dopo è un Napoli molto più forte. E un Liverpool stellare

Fonte: Dal nostro inviato a Liverpool, Raimondo De Magistris

© foto di Imago/Image Sport

L'illusorio vantaggio firmato Lavezzi. Poi la reazione rabbiosa del Liverpool, e la tripletta dell'allora capitano Steven Gerrard. L'unico precedente in Europa tra le due squadra è dato 4 novembre 2010, era una gara valida per la fase a gironi di Europa League e in rimonta i reds ottennero una vittoria di carattere più che di gioco, che permise al Liverpool di passare il turno ma non precluse il passaggio del Napoli.

Per entrambe le squadre, quella Europa League non andò granché bene: il Napoli si fermò ai sedicesimi, il Liverpool agli ottavi. "Ci siamo tolti soddisfazioni in questi 8 anni", ha detto ieri sera ricordando quel match De Laurentiis. Il presidente del Napoli proprio in quei mesi iniziò a costruire una squadra competitiva anche in Europa, che s'è poi insediata in pianta stabile nelle competizioni continentali, in Champions più che in Europa League. Erano gli anni della rinascita, della speranza. Della risalita e dei sogni di gloria. Un Napoli che stava mettendo le basi per una crescita lenta ma costante, una crescita che vista otto anni dopo consegna ai tifosi una squadra nettamente più forte rispetto a quella di allora.

Ma molto più forte è anche il Liverpool, che a differenza degli azzurri in quel 2010 stava vivendo la fine di un ciclo. C'era Hodgson in panchina e Reina in porta, c'era Gerrard (che adesso fa l'allenatore) che brillava praticamente da solo. Adesso, invece, è tutta un'altra storia. Il Liverpool sta tornando a vestire i panni della corazzata, ha investito tanto negli ultimi anni e sotto la guida di Klopp ha costruito una squadra che nell'ultima stagione ha sfiorato la vittoria della Champions. E che ha tutte le carte in tavola per ripetere quanto fatto pochi mesi fa, o fare anche meglio.

Ne hanno fatta di strada Napoli e Liverpool dall'unico precedente, insomma. E stasera daranno vita a una sfida molto più decisiva, competitiva e affascinante rispetto a quella di otto anni fa.

04/11/2010: Liverpool-Napoli 3-1 (unico precedente europeo tra le due squadre ad Anfield)

Liverpool (4-2-3-1): Reina; Konchesky, Kyrgiakos, Carragher, Johnson; Spearing, Poulsen (20'st Eccleston); Shelvey, Meireles, Jovanovic (1'st Gerrard); Ngog (38'st Lucas).

Napoli (3-4-2-1): De Sanctis; Campagnaro, Cannavaro, Aronica; Maggio, Pazienza, Gargano, Dossena; Hamsik (39'st Yebda), Lavezzi; Cavani.

Marcatori: 28'pt Lavezzi (N), 31'st, 43'st su rig. e 44'st Gerrard (L)