Otto giocatori per tre posti. L'Inter scopre l'abbondanza a centrocampo e studia le gerarchie

Otto giocatori per tre posti. Il centrocampo dell'Inter è intasato e pieno di sfaccettature, ma Conte avrà modo di variare senza problemi di sorta dal 3-5-2 puro al 3-4-1-2. E gran parte delle attenzioni del Corriere dello Sport sono concentrate su Radja Nainggolan. Il belga, vicino al Cagliari durante il mercato, è rimasto e Conte lo utilizzerà come jolly, magari pure come ago della bilancia in corso d'opera. Gagliardini e Barella sono di fatto dei titolari, Vidal è il desiderio finalmente assecondato del tecnico, Brozovic è rimasto nonostante il mercato ed è pronto a riprendersi il proprio posto. Sensi, infortuni permettendo, sarà un'arma in più, mentre Vecino è rimasto fuori dalla lista UEFA e sembra in fondo alle gerarchie. Chiusura con Eriksen: il danese non sembra ancora a suo agio, ma la sua qualità può sempre dare la svolta in determinate situazioni di gioco.