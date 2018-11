Otto gol in cinque: l'arma in più dell'Atalanta arriva dalle retrovie

Atalanta-Inter 4-1 (9' Hateboer, 62' Mancini, 88' Djimsiti, 93' Gomez; 47' rig. Icardi)

Non solo Ilicic, Gomez, Zapata, Barrow e Rigoni, come se non bastassero... L'Atalanta di Gasperini è tornata a volare anche grazie alle reti dei suoi difensori. Segnano tutti, giovani e meno giovani, titolari e alternative.

A guidare la speciale classifica dei centrali goleador nerazzurri è Gianluca Mancini, autore oggi del suo terzo gol consecutivo nelle ultime tre partite. Segue a quota due reti stagionali l'argentino José Luis Palomino, che Berat Djimsiti non ha fatto certo rimpiangere contro l'Inter, trovando pure il suo primo centro con la maglia della Dea. A completare il reparto arretrato più pericoloso della Serie A ci pensano infine Rafael Toloi e l'infortunato Andrea Masiello, entrambi autori di una rete.

Una vera e propria arma in più insomma per l'Atalanta di Gasperini, centimetri e inserimenti letali soprattutto sulle palle inattive. E pensare che prima del gol del 2-1 di Mancini, l'Inter quest'anno non aveva mai subito una rete su calcio da fermo...