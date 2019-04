© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cambio gioco di Kolarov che mette in azione Kluivert: l'olandese riesce a rimanere in piedi nonostante la tentata spinta di Luca Pellegrini, salvo poi centrare per Pastore. Dal limite dell'area stop e tiro dell'argentino, imparabile per Cragno. Otto minuti e due a zero Roma, contro il Cagliari.