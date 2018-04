Otto squadre per cinque giornate. Il calendario della volata salvezza

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A cinque giornate dalla conclusione del campionato, si fa sempre più interessante la volata salvezza, con ben otto squadre ancora in lotta per non retrocedere. Oltre al Benevento (salvato per ora soltanto dalla matematica, presenti nel gruppo di coda anche Verona, Crotone, SPAL, Chievo, Cagliari, Udinese e Sassuolo. Questo, nel dettaglio il prossimo percorso delle squadre:

SASSUOLO (34 punti) - La squadra di Iachini in questo momento è quella più in alto in classifica. Dopo l'anticipo di sabato prossimo contro la Fiorentina, ecco in serie Crotone in trasferta (scontro diretto) e Sampdoria, prima della chiusura da brividi contro Inter e Roma.

UDINESE (33 punti) - Dopo dieci sconfitte consecutive, l'Udinese ha l'opportunità di interrompere la striscia negativa nel prossimo turno di campionato casalingo contro il Crotone e in quello successivo contro il Benevento (che potrebbe già essere retrocesso). A seguire, l'impegno contro l'Inter prima delle due sfide sicuramente più abbordabili con Verona e Bologna.

CAGLIARI (32 punti) - Dopo il 4-0 subito contro l'Inter, Diego Lopez ripartirà dal Bologna (già salvo). L'impegno più facile, prima di una serie di avversarie da incubo: Sampdoria, Roma, Fiorentina e Atalanta (tutte in corsa per Europa League e Champions).

CHIEVO VERONA (31 punti) - Ultimo mini-ciclo di cinque partite che inizia in salita per la squadra di Maran, attesa dalle sfide contro Inter e Roma. A seguire, alla terzultima, lo scontro diretto col Crotone, prima delle ultime due gare contro Bologna e Benevento.

SPAL (29 punti) - Semplici, al momento a +1 sulla zona retrocessione, nel prossimo turno di campionato dovrà fare i conti con la Roma (in corsa per la Champions), prima di affrontare i cruciali scontro diretti contro Verona e Benevento. ultime due con Torino e Samp, il cui grado di difficoltà dipenderà dalla situazione della volata Europa League.

CROTONE (28) - Il pareggio contro la Juventus arriva prima della delicatissima sfida contro l'Udinese (reduce da 10 ko consecutivi). A seguire il Sassuolo e il Chievo, prima delle proibitive sfide contro Lazio e Napoli.

HELLAS VERONA (25 punti) - Quasi rassegnato Pecchia, penultimo in classifica e atteso dalla trasferta col Genoa (che però non sembra avere più obiettivi). Spal, Milan, Udinese e Juventus chiudono il calendario che appare quanto mai disperato.

BENEVENTO (14 punti) - La squadra di De Zerbi è già virtualmente retrocessa da diverse settimane, nonostante l'impegno encomiabile dei giocatori. A 15 punti dal quarto posto, il Benevento aspetta soltanto che la matematica ufficializzi la retrocessione in B. Milan, Udinese, SPAL, Genoa e Chievo per la passerella finale.

QUESTO NEL DETTAGLIO IL CALENDARIO DELLE ULTIME 5 GIORNATE:*

Sassuolo 34: Fiorentina, CROTONE, Sampdoria, INTER, Roma.

Udinese 33: Crotone, BENEVENTO, Inter, VERONA, Bologna.

Cagliari 32: Bologna, SAMPDORIA, Roma, FIORENTINA, Atalanta.

Chievo 31: Inter, ROMA, Crotone, BOLOGNA, Benevento.

Spal 29: Roma, VERONA, Benevento, TORINO, Sampdoria.

Crotone 28: UDINESE, Sassuolo, CHIEVO, Lazio, NAPOLI.

Verona 25: GENOA, Spal, MILAN, Udinese, JUVENTUS.

Benevento 14: MILAN, Udinese, SPAL, Genoa, CHIEVO.

* in maiuscolo le partite in trasferta