Ottovolante Juve. 5 precedenti: e a fine anno bianconeri sempre campioni

Non fosse stato per Bernardeschi la Juventus non sarebbe sull'ottovolante. Il suo gol nei minuti di recupero contro il Chievo ha dato il via a una striscia da record dei bianconeri, semplicemente inarrestabili: 8 partite, 8 vittorie. Sesta volta che succede dal 1929, con la Juventus protagonista in quattro occasioni (1930, 1985, 2005 e 2018). Salvo quest'ultima stagione ancora in corso i tre precedenti fanno ben sperare: scudetto a fine stagione. E a guardare bene anche gli altri due precedentu: Roma 2013 e Napoli 2017. Anche in quel caso scudetto alla Juventus, per giunta di Allegri.

Una squadra, quella di quest'anno, che sembra non avere punti deboli. Che può fare a meno come nulla fosse di uno dei migliori esterni offensivi (Douglas Costa), che può tenere in panchina un giocatore come Benatia, fra i protagonisti della scorsa stagione. Che può permettersi di arretrare Dybala e far far lavoro sporco a Mandzukic. Una squadra ancora affamata dopo sette scudetti di fila, che da quest'anno ha un marziano come Cristiano Ronaldo. Un giocatore che mostra le unghie anche in un periodo fra i più delicati a livello personale. Si diceva al momento del suo acquisto che il campionato era stato definitivamente ammazzato. Così effettivamente pare. E alla ripresa del campionato il calendario è in piena discesa: Genoa, Empoli e Cagliari.