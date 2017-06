Ounas conferma su Instagram: "A Napoli per una nuova sfida"

Arriva la conferma diretta di Adam Ounas al passaggio al Napoli. Attraverso il suo nuovo profilo Instagram (clicca qui), che dovrebbe essere autentico per le storie pubblicate nelle ultime ore con moglie ed amici oltre ai commenti di compagni di squadra e tifosi francesi, il talento '96 ha salutato il Bordeaux e annunciato il trasferimento. Dopo qualche secondo ha anche iniziato a seguire sul noto social la Ssc Napoli: "È ormai ufficiale che i miei nuovi colori sono quelli del Napoli. Parto per una nuova sfida con gioia e determinazione, ma lascio un grande club che mi ha dato tutto e devo ringraziare le persone che hanno creduto in me dall'inizio:

annick Stopyra

Arnaud Vaillant

Philippe Lucas

Mohamed Moumtaz

Patrick Battiston

Marius Trésor

Monsieur Triaud

Président Martin

Willy sagnol

Ulrich Ramé

Jocelyn Gourvennec

Un grazie immenso a tutto lo staff, le persone del club, i miei compagni di squadra e tutti i tifosi del Bordeaux. Buona fortuna al Bordeaux per il futuro e mille grazie".