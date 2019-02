© foto di www.imagephotoagency.it

Peggiora ancora il passivo per il Parma nella sfida contro il Napoli in corso al Tardini: quarto gol del Napoli, che va ancora in rete col neoentrato Adam Ounas, bravo ad inserirsi tra le linee e mettere in porta l'assist di Verdi, altro neoentrato. Grandi risposte per Ancelotti, che vede anche i sostituti giocare al massimo nonostante i pochi minuti in campo.