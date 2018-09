Out Berardi, Boateng e DiFra: il turnover arma in più per De Zerbi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il turnover funziona in casa Sassuolo. Mister De Zerbi, in occasione della sfida contro la SPAL vinta a Ferrara per 2-0, ha lasciato in panchina Berardi, Boateng e Di Francesco. In sostanza l'attacco titolare, capocannoniere della squadra compreso (l’ex Milan con tre reti). Babacar, Boga e Djuricic non hanno fatto rimpiangere le prime scelte del mister ex Benevento, col tridente di questa sera che ha creato diverse occasioni da rete senza però riuscire a battere Gomis. Le marcature, infatti, sono arrivate da Adjapong e Matri: il primo non è un calciatore incaricato a finalizzare il gioco costruito, il secondo è invece risultato determinante nel finale di gara. Il 2-0 può aiutare proprio l’ex Milan e Juventus a conquistare maggiore minutaggio in questa parte di stagione, ma sarà un’arma utile - così come il turnover - per la compagine neroverde nella corsa all’Europa. Un obiettivo che, viste le prime sei giornate di campionato, può essere alla portata. Anche grazie al turnover, se il risultato è quello visto stasera allo stadio Mazza.