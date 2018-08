Out Dybala, staffetta Douglas Costa: Allegri manda in panchina la fantasia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristiano Ronaldo e altri dieci. L'inizio di stagione di Massimiliano Allegri è evidente, perché rispetto alla sfida contro il Chievo ci sono tre differenze: una è quella di Matuidi, con l'esclusione di Cuadrado, poi Bernardeschi e Mandzukic, al posto di Dybala e Douglas Costa. Un arsenale davvero niente male per Allegri che, di fatto, manda in panchina la fantasia del 4-4-2 contro il Chievo Verona, passando a un più collaudato 4-3-3, con Cristiano Ronaldo che giocherà più esterno, a sfruttare il combattente Mandzukic nel cuore dell'attacco.

Vero è che gli appuntamenti saranno tanti, ma questa è una bocciatura che può far pensare. Perché la Champions non è ancora iniziata, perché Dybala non ha le stesse caratteristiche di Mandzukic e rischia di fare la fine di Kakà e Bale al Real Madrid. Dovrà stare attento, questo è certo, per evitare di diventare, dopo l'Argentina di Messi, il sacrificato della Juventus di CR7.