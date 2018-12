Out l'uomo Champions: Vecino tegola ma non alibi per Spalletti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima il gol all'Olimpico contro la Lazio nell'ultima giornata dello scorso campionato, poi quello allo scadere nella sfida di San Siro contro il Tottenham: Matias Vecino si è guadagnato sul campo, a suon di reti pesanti, il soprannome di "uomo Champions" e nella sfida di oggi contro il PSV Eindhoven Luciano Spalletti dovrà rinunciare a quel giocatore che forse più degli altri è stato decisivo per il ritorno in Europa dei nerazzurri. Sarà un'assenza pesante, anche perché Gagliardini e Joao Mario, titolari contro la Juventus venerdì scorso, non sono in lista UEFA e per questo non potranno essere utilizzati, ma oltre a questo mancherà tanto dinamismo in mezzo al campo, mancherà la spalla ideale di Marcelo Brozovic e colui che quest'anno è stato sempre mandato in campo nelle partite più delicate.

L'Inter non dovrà però avere alibi nella sfida di San Siro, l'assenza di Vecino non può bastare per certificare la possibilità che i nerazzurri non vincano contro gli olandesi di fronte a uno stadio che sarà gremito e tutto esaurito. Il ruggito di San Siro sarà l'uomo in più per la formazione di Spalletti, il popolo nerazzurro è pronto a fare la differenza anche stasera, per contribuire al passaggio agli ottavi che lo scorso 30 agosto, giorno del sorteggio della fase a gironi a Montecarlo, sembrava una sorta di impresa. Anche senza Vecino l'Inter può farcela e dovrà pensare solo a vincere, senza dare ascolto alle notizie provenienti da Barcellona, almeno fino al novantesimo.