Ozil ai ferri corti con l'Arsenal. Ipotesi Inter ma c'è lo scoglio ingaggio

"Mesut Ozil vuole l'Italia", scrivevamo su queste colonne negli scorsi giorni. Il The Sun torna sul tema e spiega che l'entourage del giocatore, raccoglie oggi Tuttosport, è pronto a volare in Italia per trattare l'ipotesi con la dirigenza dell'Inter. Lo scoglio per tutti è lo stipendio stellare da 18 milioni, affare impraticabile per chiunque, a meno che un Ozil in rotta con l'Arsenal non sia ceduto in prestito fino a fine anno con ingaggio pagato in parte dagli stessi Gunners.