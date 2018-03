P. Cannavaro: "Avrei voluto chiudere a Napoli, Sassuolo puoi salvarti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato in esclusiva dai colleghi della Gazzetta dello Sport, l'ex difensore di Napoli e Sassuolo Paolo Cannavaro ha parlato delle sue ex squadre: "Quanto ero amareggiato di aver lasciato Napoli? Tanto, mi sarebbe piaciuto chiudere la carriera in azzurro. Evidentemente era destino e poi quel modo silenzioso di salutare ha rafforzato l'affetto dei napoletani nei miei confronti, perchè sono passato ad una squadra che è simpatica a tutti e non ho ferito nessuno. Sassuolo? Sarò sempre grato alla proprietà ed al direttore Carnevali. Sono felice di aver contribuito alla crescita del Sassuolo, ora spero che i miei ex compagni possano salvarsi. Ci sono elementi di qualità che possono fare la differenza".