P. Cannavaro: "Di Francesco renderà la vita difficile anche al Barça"

L'ex difensore di Napoli e Sassuolo Paolo Cannavaro ha elogiato l'operato di Eusebio Di Francesco: "Sono felice per Eusebio. Vedrete, lui renderà la vita difficile anche al Barcellona. Dopo una partita che pareggiammo contro una avversaria tutta arroccata dietro, gli dissi 'uno come te, che fa giocare il Sassuolo come se fosse una grande, deve per forza arrivare in alto'. Merita di fare tanta strada".