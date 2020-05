Pablo Dip, il segreto spagnolo di una parte della Lazio

Tra i tanti fattori e segreti che ci sono alla base dei successi della Lazio di Inzaghi, merita menzione Pablo Dip. Che è legato indirettamente alla società biancoceleste, in quanto lavora esternamente - e in modo indipendente - soltanto con i connazionali Patric, Luis Alberto, Jony e con l'argentino Correa. Preparatore atletico spagnolo, vive a Roma dove lavora per il fisioterapista Ruben Pons, collaboratore del Liverpool. Pablo dedica la propria attenzione a questi giocatori, che la domenica dimostrano sul campo quanto sia efficace il suo lavoro. "Con Luis stimoliamo il suo fisico con esercizi di mobilità e forza, inoltre cura molto l'alimentazione. Gli allenamenti durano un'ora o un'ora e mezza", ha raccontato qualche mese fa a Repubblica.

Anche durante questa quarantena ha fornito assistenza in maniera virtuale per aiutare i sopracitati biancocelesti a mantenere i muscoli tonici. Molto attivo sui social, presenza fissa all'Olimpico quando gioca la Lazio. Ora che il decreto allenterà le restrizioni, aumenterà il suo lavoro per permettere a quattro di rientrare in forma il prima possibile dopo due mesi di lockdown. Sempre alla sua maniera, non intralciando quello che viene fatto a Formello da Inzaghi e il suo staff. Con sedute aggiuntive, in più, perché mai come in questo caso sembra veritiero il famoso detto del 'chi semina raccoglie'. E se durante la settimana Patric, Luis Alberto, Jony e Correa si allenano più del dovuto, non deve sorprendere il loro rendimento nel weekend.