Pace fatta a Manchester: Mourinho saldo e pronto a riabbracciare Pogba

© foto di Imago/Image Sport

Torna la pace al Manchester United? Pare di sì: il club inglese, scrive Tuttosport, ha lanciato una sorta di controffensiva mediatica per dimostrare che i rapporti tra la proprietà, José Mourinho e Paul Pogba non sono tesi come scrivono i media d'oltremanica. Controffensiva che però non si limita all'aspetto formale: Mourinho avrebbe infatti apprezzato la difesa di Ed Woodward, uomo delle decisioni in casa dei Red Devils, che ha perorato la causa dello Special One dopo la complicata vittoria contro il Newcastle. Quanto a Pogba, Mou è pronto ad accoglierlo a braccia aperte: il francese è il giocatore più importante della squadra, e l'idea è di lavorare per continuare avanti. Fino alla doppia sfida contro la Juve e anche oltre.