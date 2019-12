© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Padre Pioli, un'etichetta che non piace tantissimo all'allenatore del Milan, che oggi ne ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole alla vigilia della sfida al Sassuolo: "Dall'esterno si ha un'opinione di me diversa. Sono educato e rispettoso con tutti, ma non sono così buono e malleabile come si pensa, e ho più entusiasmo di quanto si percepisca all'esterno".