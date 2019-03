© foto di Federico Gaetano

Frosinone in vantaggio sul Torino al 42'. E il gol è meritato, firmato dal centrocampista Luca Paganini. Corner battuto dalla destra da Ciano, il numero 7 di casa svetta su tutti e interrompe l'imbattibilità di Sirigu. Uno a zero meritato per la squadra di Baroni, mentre il Torino non è ancora riuscito a concludere verso la porta di Sportiello