Paganini sul mercato della Juventus: "Sorloth può andare in porto. Bisogna investire"

Il giornalista Paolo Paganini ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà. E in particolare di Davide Frattesi: "Sono un po' di anni che Frattesi piace a tutti ma nessuno se lo prendeva. Per me poteva andare via prima, perché lui è sempre stato all'Inter come il sesto giocatore nel basket, ma non ha mai avuto la chance di fare il titolare fisso. E' uno a cui dare fiducia, è uno dei pochi che vede la porta e sa andare negli spazi. Ha trovato l'ambiente giusto, nel momento giusto. Spalletti in estate caldeggiava lo scambio con Nico Gonzalez, per me se fosse andato via prima avrebbe guadagnato qualche anno in più in carriera come stima e considerazione".

Zirkzee e Varela dove andranno?

"Secondo me si va avanti con gli amarcord. Vedrai che rispunteranno nomi visti in estate, come Zirkzee. Vedrai torneranno Mateta, Sorloth, sarà un altro mercato all'insegna dei nomi già noti. Sorloth potrebbe finalmente andare alla Juve, che sono 3-4 mercati che cerca la punta e non la prende. Zirkzee potrebbe entrare nell'ottica Napoli, per Tresoldi servono tanti soldi per portarlo al Milan".

Scamacca no alla Juve?

"Non so. Per me l'Atalanta è molto forte su Anguissa poi, parlando di movimenti. Perché lo ha scoperto Giuntoli, adesso è un altro problema del Napoli, perché lo ha portato a gennaio senza rinnovo e a scadenza. Se non rinnova, lo perde a febbraio a zero. Sorloth non è una prima punta, ripeto, ma la Juve sono 4 mercati che non prende i giocatori che servono, come la prima punta. Spalletti voleva Vlahovic ma non si poteva rinnovare, Mateta non lo hanno preso. E poi non hai preso il regista. Ora c'è l'aumento di capitale importante, per questo bisogna investire".