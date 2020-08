Pagare moneta vedere cammello: il PSG bussa per Milinkovic. Lascia la Lazio sul più bello?

Pagare moneta vedere cammello. Il primo fu Pandev, ma nel corso degli anni Claudio Lotito lo ha ripetuto spesso e volentieri anche di Sergej Milinkovic-Savic. Da quando è arrivato alla Lazio, il centrocampista serbo è stato spesso e volentieri al centro del mercato, ma il patron biancocelesti ha sempre sparato alto, altissimo. Offrono 80? Richiesta da 100 milioni. Offrono 100? Richiesta da 150. Le intenzioni del numero uno biancoceleste, finora, sono sempre state piuttosto chiare: tenere il Sergente a Roma.

Il PSG bussa con 60 milioni. Proprio sul più bello? Da tempo, il nome di Milinkovic è sul taccuino di Leonardo, uomo mercato dei transalpini. La prima offerta è di circa 60 milioni: probabile che il Paris debba comunque alzare il tiro anche solo per sedersi al tavolo, ma difficilmente si arriverà alle valutazioni sempre ventilate da Lotito. E allora? A 25 anni, per SMS è arrivato il momento per fare il salto di qualità verso l’Olimpo del calcio. D’altra parte, sarebbe un peccato lasciare proprio ora che ci è arrivato (in Champions) con la sua Lazio, sognando addirittura lo scudetto. Quanto a Lotito, c’è poco da ragionare, è sempre stato molto chiaro: pagare moneta, vedere cammello.