Pagate i tanti nazionali? Gasperini: "Mai successo che rientrassero il giorno prima della gara"

L'Atalanta non brilla contro lo Spezia e al Manuzzi-Orogel finisce 0-0. Nel post-partita Gian Piero Gasperini ha risposto ad una domanda sui tanti nazionali che sicuramente stanno influendo sulla brillantezza della squadra: "Non è mai successo - il commento dell'allenatore nerazzurro a Sky Sport - che arrivano il venerdì per giocare il sabato. Questo, per chi è in questa situazione, è una gran difficoltà. Io ho visto otto giocatori ieri alle 14 dall'Inter, quattro di loro si sono allenati e sono venuti qui. Non è un aspetto ottimale. Noi possiamo cambiare altre cose, non queste, quindi dobbiamo preoccuparci di quello che per noi è possibile".