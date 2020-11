Pagelle di metà quadrimestre: Inter e Juve le delusioni

La metà del primo quadrimestre, fin dai tempi della scuola, ha rappresentato il turning point iniziale per riuscire a stabilire, avendone piena contezza, quanto fosse urgente l’inversione di tendenza da imprimere al proprio rendimento. Nel caso della serie A, tra le varie riflessioni, la più evidente riguarda l’analisi relativa alle prime della classe dello scorso campionato, Juventus ed Inter, che a qualche mese di distanza rappresentano loro malgrado le maggiori delusioni.

Se dodici mesi fa veleggiavano tallonandosi in vetta alla graduatoria, oggi si ritrovano entrambe con sei punti in meno, palesando una difficoltà oggettiva nel fornire continuità di rendimento alla rispettive prestazioni.

Il paradosso è quello dell’Inter di Conte: un mondo alla rovescia che da un lato vede statistiche nettamente migliori rispetto al passato, ma dall’altro deve riscontrare anche numeri inequivocabili che inchiodano i nerazzurri a riflettere. Handanovic subisce un gol ogni due tiri nello specchio, la difesa fornisce garanzie a corrente alternata, e pur segnando parecchio si spreca troppo sottoporta.

Il volto del calo juventino è invece quello di Andrea Pirlo: idee di gioco potenzialmente rivoluzionarie ma inefficaci nell’attuazione. Poca chiarezza nella testa di chi non ha assorbito i dettami di un allenatore alla sua prima esperienza professionale in assoluto, e la crisi di rendimento di un Dybala difficile da riconoscere.

I margini di miglioramento sono ampi, ma ora sta arrivando anche il momento di riempirli al più presto. Sentirsi dire “è bravo ma non si applica” non ha mai fatto felice nessuno. Soprattutto a maggio.