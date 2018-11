Pagelle Italia - Verratti super, Immobile quasi disastroso

Il Corriere di Torino su Kean: "In Nazionale il giovane dei record"

La Stampa: "Blitz di CR7 per stare con il Portogallo"

Il Corriere del Mezzogiorno titola: "Insigne cambia per la Nazionale"

Il Corriere di Verona su Grosso: "Una settimana per rialzare l'Hellas"

Chiesa 5,5 - Imballato rispetto al solito, non riesce mai a rendersi pericoloso. Prende un giallo evitabile (dall'88' Berardi s.v.).

Barella 6 - Meno positivo che in altre occasioni.

Chiellini 7 - Centesima in Nazionale per il capitano azzurro, fa decisamente il suo dovere.

Donnarumma 7 - Deve compiere una sola parata in tutto il match, ma è un super intervento. I grandi portieri si vedono anche da questo.

