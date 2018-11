Pagelle Juve - Flash Costa, CR7 non fa più notizia. Chi ha visto Perin?

Risultato finale: Juventus-SPAL 2-0

Perin 6 - La SPAL ha tirato in porta una sola volta, occasione tra l'altro non pericolosa. Allegri gli regala la scena nella serata in cui la Juventus poteva quasi permettersi di scendere in campo senza portiere.

De Sciglio 6.5 - Buon supporto a Cuadrado in fase di spinta in una gara in cui c'è ben poco da difendere.

Bonucci 6.5 - Da un suo lancio nasce il gol del 2-0. E' questo l'unico spunto degno di nota, perché in fase offensiva la SPAL non crea mai problemi.

Rugani 6.5 - Mostra una confortante calma al termine di una settimana che per il difensore bianconero, dopo lo sfogo del papà, non è stata come le altre. Novanta minuti senza sbavature, il modo migliore per ricucire lo strappo.

Alex Sandro 6.5 - Agisce costantemente sulla linea dei centrocampisti per supportare una fase offensiva che questa sera, grazie alla formazione schierata da Allegri, poteva contare su tantissimi calciatori. Dall'87esimo Chiellini s.v.

Cuadrado 6.5 - Non incide come Douglas Costa, ma incide. E' sempre molto preciso nei suoi scatti. Ficcante e rapido, sia quando agisce a destra sia quando si sposta sulla fascia opposta.

Bentancur 6.5 - In una squadra molto offensiva a lui il compito di dare copertura alla difesa: un compito che svolge bene, agevolato da una SPAL troppo timorosa.

Pjanic 7 - Delizioso. Pur con tutte le sue pause. Dalla sua punizione nasce il gol del vantaggio, ma il colpo di tacco da fermo che permette a Douglas Costa di colpire il palo è la perfetta fotografia del suo talento.

Douglas Costa 7.5 - E' tornato a sfrecciare in versione Flash, la versione più amata dai tifosi bianconeri. Dopo 25 minuti sveglia la Juve dal torpore impegnando Gomis, nella ripresa colpisce un legno con un siluro e propizia il gol del 2-0. Tra i migliori, il momento buio è alle spalle. Dal 72esimo Matuidi 6 - Entra quando sul match stanno già scorrendo i titoli di coda.

Mandzukic 7 - Il guerriero versione capitano fornisce l'ennesima prestazione tutta grinta e leadership. Doti che nel suo caso fanno anche rima con grande continuità in zona gol: 5 le reti realizzate fin qui in Serie A.

Cristiano Ronaldo 7.5 - La solita grande prestazione, talmente tante che cominciano a non fare più notizia. Il gol che sblocca il match, lo scatto che dà il via a quello del 2-0. In Spagna magari erano abituati a vedere un Cristiano Ronaldo decisivo in ogni match, in Italia no. E fa un certo effetto.