Pagelle Portogallo - Rui Patricio para tutto. Chi ha visto Andre Silva?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Rui Patricio 7 - Subito toglie le castagne dal fuoco con un volo alla Superman su Insigne, poi chiude bene su Immobile lanciato in a tu per tu.

Joao Cancelo 6 - Non ha la solita verve in fase offensiva, difensivamente non sbaglia molto.

Ruben Dias 6,5 - Tiene bene Immobile, in generale sembra una spanna sopra i propri coetanei.

Fonte 6 - Non ha grosso lavoro a contenere gli attaccanti.

Mario Rui 5,5 - Chiesa non è in formissima, tuttavia gli va via in qualche guizzo.

Pizzi 5,5 - Non riesce a contenere i dirimpettai azzurri, in particolare Verratti (dal 68' Joao Mario 6,5 - Qualche accelerata, qualche fallo qui e là - meriterebbe il giallo - ma meglio del suo compagno di nazionale)

Ruben Neves 6 - È la diga davanti alla difesa, per un grande lavoro oscuro.

William Carvalho 6,5 - Ritmo compassato, difficile da buttare giù. Va vicino al gol con una folgore che Donnarumma sventa.

Bernardo Silva 5,5 - Si vede pochino, mentre a Lisbona era stato inarrestabile.

Andre Silva 5 - San Siro non gli porterà fortuna, c'è da dire che Chiellini respinge qualsiasi cosa si avvicini (dal 90' Danilo s.v.).

Bruma 6 - È frizzante ma un po' fine a se stesso. Come all'andata (Dall'85' Guerreiro s.v.).