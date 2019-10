Pagliara accusa Ferguson: "Pagato per aggiustare match con la Juve"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Poco meno di quattro anni fa, un'inchiesta del Telegraph scuoteva il mondo del calcio inglese. Il primo a cadere nella trappola tesa dalla giornalista Claire Newell fu Sam Allardyce, all'epoca CT dei Three Lions: il tecnico venne avvicinato da finti uomini d'affari, a cui diede consigli su come aggirare le norme relative alle terza proprietà di giocatori in cambio di 450.000 euro e alcuni viaggi. Un registratore lo incastrò e lo costrinse a vergognose dimissioni, ma non fu il solo a cadere nella rete del Telegraph.

Dalla valigetta allo scandalo corruzione, fino a Sir Alex - Una delle gole profonde utilizzate dai giornalisti fu Pino Pagliara, ex collaboratore di Luciano Moggi alla Juventus. Un personaggio piuttosto ambiguo, che nel 2005 diventò famoso per la storia della valigetta piena di contanti al termine di Genoa-Venezia: fu lui, infatti, ad essere sorpreso dai carabinieri. In questi giorni è sotto processo in Inghilterra per un altro caso di corruzione e nel corso dell'inquisitoria, il pm Brian O'Neill ha riportato alcune dichiarazioni fatte dal 64enne, che chiamavano in causa altri personaggi importanti del calcio britannico: Steve McClaren, Nwankwo Kanu, Harry Redknapp e soprattutto Sir Alex Ferguson. Secondo Pagliara, l'ex manager del Manchester United avrebbe accettato da lui un rolex d'oro da 35.000 euro in cambio della sconfitta della sua squadra in una non meglio identificata sfida contro la Juventus in Champions League. Non sarebbe stato nemmeno il primo approccio tra i due; un particolare, questo, che ha scatenato le reazioni degli inglesi, per cui Ferguson è una sorta di totem. L'inchiesta per ora va avanti.