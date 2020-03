Palacio e i suoi fratelli. Il Bologna lavora ai rinnovi di quattro giocatori della rosa

In casa Bologna ci sono 4 situazioni legate ai rinnovi di contratto che il club dovrà affrontare nel più breve tempo possibile. La prima riguarda Rodrigo Palacio, col giocatore che non ha nascosto la propria voglia di prolungare e la stessa società che ha aperto all'eventualità. Discorso simile per Danilo: nonostante l'età e qualche errore di troppo, il classe '84 è uno dei leader della difesa di Mihajlovic. Con loro potrebbe rinnovare anche il portiere Angelo Da Costa, uno che si è inserito alla grande nel tessuto cittadino e che nei momenti di difficoltà ci ha sempre messo la faccia. Quindi Ladislav Krejci, fra tutte probabilmente la situazione più intricata anche se le sensazioni sono positive: adattato terzino sinistro, le parti si siederanno al tavolo nelle prossime settimane per trovare una soluzione che possa andare bene a tutti. Questo quanto riportato dal Corriere dello Sport.