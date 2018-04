Palacio: "Non voglio essere un esempio. A fine carriera taglierò la treccia"

© foto di Federico Gaetano

Intervista concessa ai taccuini del Corriere dello Sport da Rodrigo Palacio, attaccante del Bologna. Il calciatore argentino, interrogato sul suo futuro, s'è espresso così: "Con i dirigenti ne avevamo già parlato a dicembre. Ho detto loro di aspettare la fine del campionato, per vedere come va. Se sono contento, se ne parlerà. Adesso non ci voglio pensare".

Sulla scelta di Simone Verdi di restare a Bologna a gennaio, questo il pensiero dell'argentino: "Ha fatto la scelta giusta. Una scelta sua, eh. Ma io sono contento l’abbia fatta".

Sul suo ruolo nello spogliatoio: "Non sono l'esempio di nessuno. Io sono soltanto così, mi piace lavorare. Non voglio essere un esempio".

Infine, una battuta sul suo look: "La treccia adesso non mi piace tanto, ho trentasei anni, ma ho giocato tutta la carriera così e così la devo finire. Quando smetto ci darò un taglio".