Palacio risponde a De Paul: 1-1 al 45' fra Udinese e Bologna

Si è da poco concluso il primo tempo di Udinese-Bologna. Al termine dei primi 45 minuti il risultato è di 1-1 grazie alle reti di De Paul e Palacio.

MEGLIO IL BOLOGNA IN AVVIO - La squadra di Mihajlovic parte con il turbo alla ricerca del vantaggio, ma nonostante il forcing iniziale i rossoblù non riescono a trovare la via del gol. L'occasione maggiore è sui piedi di Mbaye, con l'esterno senegalese che si divora una colossale occasione. Musso respinge corto dopo la conclusione dal limite di Santander, Mbaye calcia di prima intenzione ma il pallone si stampa sul palo prima di tornare fra le braccia del portiere argentino.

INGENUO POLI, DE PAUL TORNA AL GOL - Nel momento di maggior difficoltà l'Udinese sblocca la gara. Ingenuità clamorosa di Poli che forza la giocata al limite dell'area di rigore. Pussetto gli ruba la palla ed entra in area, Poli lo trattiene vistosamente: per l'arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta De Paul, che dopo i recenti errori dagli undici metri, non sbaglia e spiazza Skorupski.

IL BOLOGNA NON CI STA, CI PENSA EL TRENZA - Nonostante il gol subito, il Bologna non si scompone e continua a macinare gioco. Prima i rossoblù sfiorano il gol al termine di una prolungata azione in area bianconero, poi arriva il meritato gol del pareggio. Gran palla di Dzemaili per Orsolini, cross teso al centro dell'area per Palacio, che deve semplicemente appoggiare in rete. Nei minuti finali del primo tempo il Bologna continua ad attaccare, con l'Udinese che si difende con ordine.