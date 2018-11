Palacio: "Ritiro a fine stagione? Non so, dipende da come finisco"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lunga e interessante intervista concessa ai taccuini del 'Corriere dello Sport' da Rodrigo Palacio, attaccante del Bologna che ha un contratto col club rossoblù in scadenza a fine stagione. E s'è così espresso sulla possibilità di ritirarsi al termine di questo campionato: "Non lo so. Dipende da come finisco, da tante cose, se mi diverto ancora oppure no. Posso giocare perché fisicamente non sto male. Sono più stanco a livello mentale, quello sì. Forse a Bologna dovevo venirci prima, qui si sta davvero bene e magari avrei dato un po’ di più. Se deciderò di giocare ancora però sarà in Italia, questo è sicuro", ha dichiarato.