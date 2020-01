Palacio sbaglia troppo. Dominguez, impatto sul Bologna: i voti di TMW

© foto di www.imagephotoagency.it

Torino-Bologna 1-0

(11' Berenguer)

Skorupski 5,5 - Può poco sul vantaggio di Berenguer, rischia grosso al 36' con un'uscita a vuoto. Quasi mai chiamato in causa nella ripresa.

Tomiyasu 6 - Il Toro punge poco dalle sue parti, ma la catena di destra dei rossoblù non spinge quanto potrebbe.

Danilo 6,5 - Ha il grande merito di murare Belotti sul potenziale 2-0, tiene in piedi una difesa improvvisata negli assalti finali dei suoi.

Bani 5,5 - Rischia la doccia dopo appena mezz'ora, in compenso è provvidenziale quando Skorupski sbaglia tempi e modi dell'uscita alta. Esce prima del tempo per infortunio. (Dal 72' Skov Olsen 6 - Ha troppo poco tempo per incidere, ma dà l'impressione di poterlo fare).

Mbaye 5,5 - Chiude da terzo di difesa e chi l'avrebbe mai detto. Anche se il cambio di Mazzarri suggerirebbe il contrario, è difficile tenere uno come Verdi.

Schouten 5,5 - Preferito a sorpresa a Dzemaili, sbaglia alcuni tocchi elementari. Meglio del compagno di reparto.

Poli 5 - Annaspa, come tutti i suoi, nel primo tempo. Leggermente meglio nel corso della ripresa, non basta. (Dall'80' Dominguez 6 - Di fiducia, e non solo. Entra e manda in gol Palacio. Ottimo impatto).

Orsolini 5,5 - Atteso come l'uomo in più dei suoi, vive un turno di stop nel suo magic moment. Incute timore quando parte palla al piede, ma a conti fatti non riesce mai a mettere in difficoltà la retroguardia avversaria. (Dal 77' Santander 5,5 - Miha lo butta dentro per provare a segnare, lui si dedica soprattutto alle spallate).

Soriano 6,5 - Al Toro non ha lasciato un buon ricordo, nel primo tempo i sostenitori granata rivedono quel giocatore. È lui, però, a suonare la carica a inizio ripresa, quando il Bologna va vicino in più di un'occasione al gol del pari.

Sansone 6 - Abulico nella prima frazione di gioco, qualche spunto in più lo offre nella seconda metà di gara.

Palacio 4,5 - Da uno come lui, certi errori non te li aspetti. Tre volte a tu per tu con Sirigu, zero gol. In un solo caso la colpa è sua (meriti del palo e del portiere sulle altre due occasioni), ma è un'imprecisione clamorosa e che pesa davvero troppo sulla sorte del Bologna questa domenica.