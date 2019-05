© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

E' ancora bel lontano dall'essere concluso il terremoto sportivo scatenato dalla retrocessione del Palermo all'ultimo posto della classifica di Serie B per illeciti amministrativi.

Questo perché il club rosanero aveva già preannunciato la volontà, in caso di sentenza avversa, di fare ricorso alla Corte d'Appello Federale: per farlo i siciliani hanno 48 ore di tempo, con la decisione che potrebbe arrivare nel giro di due settimane. Una tempistica, questa, che potrebbe sconvolgere completamente il calendario playoff. Da non escludere, dunque, una procedura d'urgenza simile a quella utilizzata per il Bari un anno fa.

Sembra comunque molto probabile che gli spareggi promozione vengano slittati di una settimana: il 24-25 maggio andrebbe in scena il primo turno con la finale che sarebbe fissata attorno al 9 giugno praticamente a ridosso delle convocazioni per l’Europeo Under 21.