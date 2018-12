© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Roberto Stellone, tecnico del Palermo, riportate da Mediagol dopo la vittoria contro l’Ascoli. “Siamo andati in vantaggio sull’errore del portiere ma il gol era nell’aria. Dopo il vantaggio siamo stati bravi ad abbassarci e ripartire in contropiede. Siamo la miglior difesa e con questi tre gol siamo il secondo miglior attacco. Anche le altre hanno ottenuto i tre punti e la classifica è rimasta invariata. E’ una vittoria importante, non importa come sia arrivata. Aleesami ha avuto un risentimento, Rajkovic ha avuto un altro problema ma spero di recuperarlo. Con i tanti infortuni il turnover che avevo in mente potrebbe non farsi, ma saremo pronti per vincere la partita di Cittadella”.