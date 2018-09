© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Maurizio Zamparini, presidente del Palermo, rivendica il proprio posto in Serie A, dopo il dispositivo del Collegio di Garanzia del Coni sul caso Frosinone. "Stiamo vagliando ogni possibilità di ricorrere, chiederemo il blocco del campionato e la riammissione in A del Palermo. Ci spetta giustizia, se avessero applicato l'articolo 17 il Frosinone sarebbe rimasto in B. Il campionato è appena iniziato, si può recuperare. O ci dovranno pagare almeno 50 milioni di danni".