Palladino: "Voglio la A per dimostrare. Ibiza? Magari a gennaio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Raffaele Palladino cerca casa in Serie A e non ne fa mistero parlando alla Gazzetta dello Sport: "Vorrei continuare qui. Mi hanno illustrato un progetto molto serio, ma la priorità va all'Italia. Ci sono stati dei contatti tramite il mio agente con alcuni club (Frosinone e Chievo). Punto a dimostrare ancora il mio valore, visto che negli ultimi mesi allo Spezia sono stato frenato dal polpaccio. Vediamo cosa accadrà, per Ibiza al limite se ne riparlerà a gennaio".