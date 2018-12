© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mario Mandzukic al 25esimo posto nella classifica per il Pallone d'Oro 2018, insieme ad Alisson, portiere brasiliano passato dal Liverpool alla Roma la scorsa estate, e al portiere sloveno dell'Atletico Madrid Jan Oblak. L'ha rivelato lo stesso 'France Football', che ha iniziato a rendere nota la graduatoria in attesa di svelare in serata le prime posizioni.