Pallone d'Oro 2018, tutto come previsto: vince Luka Modric!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luka Modric vince il Pallone d'Oro 2017/2018. Il croato, vincitore della Champions League e del FIFA The Best, oltre che del premio come miglior giocatore della Champions League e del Mondiale, trionfa davanti a Cristiano Ronaldo (2°), Antoine Griezmann (3°) e Kylian Mbappé (4°).