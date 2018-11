Pallone d'Oro africano, due italiani candidati: Benatia e Koulibaly

Il Corriere di Torino su Kean: "In Nazionale il giovane dei record"

Sono stati comunicati i cinque candidati che il prossimo gennaio 2019 si contenderanno il titolo di Pallone d’Oro africano (African Footballer of the Year). I candidati sono Mehdi Benatia , Mohamed Salah, Kalidou Koulibaly , Sadio Mane e Thomas Partey. Ben due calciatori italiani, dunque, ovvero il bianconero Benatia e l’azzurro Koulibaly. Il premio verrà assegnato a Dakar.

