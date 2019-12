Pallone d'Oro africano, i 10 finalisti: in corsa due giocatori di Serie A

La lista dei candidati al Pallone d'Oro africano 2019 è stata scremata a 10 nomi. Questi i finalisti:

Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon, Arsenal)

Youcef Belaïli (Algeria, Al-Ahli)

Ismaël Bennacer (Algeria, Milan)

Odion Ighalo (Nigeria, Shanghai Shenhua)

Kalidou Koulibaly (Senegal, Napoli)

Riyad Mahrez (Algeria, Manchester City)

Sadio Mané (Senegal, Liverpool)

André Onana (Camerun, Ajax)

Mohamed Salah (Egitto, Liverpool)

Hakim Ziyech (Marocco, Ajax)

