Pallone d'Oro, altri 5 candidati: ci sono i bomber Griezmann e Kane

France Football ha appena reso noti altri cinque candidati. Presente l'attaccante dell'Atletico Madrid Antoine Griezmann, il fantasista del Chelsea Eden Hazard e il centrocampista dei blues N'Golo Kante. Del Real Madrid campione d'Europa s'aggiunge Isco, mentre spunta anche un calciatore del Tottenham: il centravanti Harry Kane.

Let's continue with 5 new nominees for the 2018 Ballon d'Or France Football!

🇫🇷 Antoine Griezmann ▶ @AntoGriezmann

🇧🇪 Eden Hazard ▶ @hazardeden10

🇪🇸 Isco ▶ @isco_alarcon

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane ▶ @HKane

🇫🇷 N'Golo Kanté ▶ @nglkante

— #ballondor (@francefootball) 8 ottobre 2018